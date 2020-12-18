Женщину, которая шокировала сеть видео с жестоким убийством совы, застрелили возле ее дома

Жительница Колумбии Милейдис Алдана, получившая прозвище «убийца сов», была застрелена возле своего дома в городе Коросаль двумя неизвестными мужчинами, подъехавшими на мотоцикле. Они выпустили в свою выходившую из двери жертву шесть пуль и скрылись. Как сообщает New York Post, 21-летнюю женщину отвезли в больницу члены ее семьи, услышавшие выстрелы. Но медики смогли лишь констатировать смерть.

В июне этого года Алдана шокировала сеть, выложив видео, в котором жестоко убивает сову, отрезая ей голову. Потом она, улыбаясь, позировала с трупом птицы.

Ролик, получивший широкое распространение в странах Латинской Америки, вызвал бурю возмущения. Алдану обвинили в жестоком обращении с животными. Милейдис допросили по этому делу в полиции, но официальных обвинений ей так и не предъявили. В адрес колумбийки неоднократно поступали угрозы в соцсетях.





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