«Это станет серьезным ударом для Украины»: глава КГБ Беларуси рассказал о подготовке «горячей войны»

Геополитический передел мира между условным Востоком и условным Западом уже задел Беларусь, а в будущем может серьезно ударить по Украине. Как сообщает «Наша Ніва», об этом заявил глава КГБ Беларуси Иван Тертель. Он утверждает, что белорусские спецслужбы еще год назад предсказали нынешнюю ситуацию в РБ.

Как объясняет глава КГБ, Беларусь оказалась на стыке Востока и Запада. «Польша называет нас своей „изнанкой“. Россия называет нас „Смоленскими воротами“, легким путем в Москву. Тот, кто контролирует Беларусь, будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия, это будет серьезным ударом по Украине. Мы находимся в центре разделения мира», — считает Тертель.

По мнению руководителя спецслужбы, «горячая» фаза противостояния может начаться весной и затянуться на полтора-два года: «Готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, будем действовать жестко. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем такой вариант под прикрытием гуманитарной миссии. Этот непростой период составит 1,5−2 года».

Напомним, ранее журналист Айдер Муджабаев прогнозировал, что Беларусь станет для своих жителей «форсированной моделью русского рейха» и «европейской КНДР».

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