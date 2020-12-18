Власти США одобрили применение еще одной вакцины против коронавируса

В четверг, 17 декабря, эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рекомендовали разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса, разработчиком которой является американская компания Moderna. Как сообщает Bloomberg, 20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против не проголосовал никто.

Ожидается, что официальное разрешение Moderna получит уже 18 декабря. Вакцина mRNA-1273 содержит вирусную молекулу — матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Производители утверждают, что эффективность вакцины при первичном анализе составляет 94,1%, при тяжелых случаях — 100%. Иными словами, незначительный риск заражения сохраняется, но болезнь будет протекать при этом в легкой форме.

В США за истекшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались более 2 400 человек. Выявлено более 170 тысяч новых инфицированных. Как сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности с начала пандемии в США скончались 310 тысяч 450 больных с COVID-19, число выявленных случаев заражения превысило 17,1 миллиона человек.

Избранный президент США Джо Байден обещает за первые 100 дней своего правления вакцинировать 100 миллионов американцев. Сам он намерен привиться от коронавируса на следующей неделе. Уже на этой неделе собирается сделать прививку вице-президент США Майк Пенс. Накануне Байден сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Поводом для проверки стало выявление COVID-19 у одного из его советников.

Агентство Reuters сообщает, что члены Конгресса США одними из первых смогут сделать себе прививки от коронавируса.

О начале массовой вакцинации с 21 декабря объявили в Израиле. Запись желающих уже проводится. В первую очередь прививки смогут сделать медики и те, кто в силу профессиональной деятельности должен контактировать с «группами риска».

Началась массовая вакцинация и в Китае. Как сообщает газета The South China Morning Post, первый этап планируется завершить к 15 января. Прививки смогут сделать 50 миллионов человек. Столько же будут вакцинированы к концу второго этапа — к 5 февраля. Это важно, поскольку 12 февраля китайцы будут праздновать Новый год по лунному календарю. В число тех, кого будут вакцинировать в первую очередь, входят медицинские работники, полиция, военные, пожарные, таможенники, грузчики, работники транспорта и логистики. Напомним, население Китая согласно наиболее свежим данным (2019 год) составляет 1,4 миллиарда человек.

В США одобрение FDA получили уже две вакцины — Moderna и Pfizer/BioNTech. Последнюю используют также в Великобритании и Канаде.

У десятков миллионов людей в мире вакцины против коронавируса вызывают беспокойство и недоверие. Они основаны на том факте, что данные препараты были разработаны в рекордно короткие сроки. Кроме того, в них использованы технологии, ранее нигде и никем не применявшиеся.

Однако эксперты утверждают, что вакцины против коронавируса столь же безопасны, как вакцины против гриппа, кори, полиомиелита и прочих болезней. Теоретически любая вакцина может вызвать нежелательную реакцию, но вероятность этого крайне мала.

Ни одно лекарственное средство не обходится без побочных эффектов. Это не значит, что все они или хотя бы один проявится у каждого пациента. Побочные эффекты возможны и считаются нормальной реакцией организма. Чаще всего это краткосрочные легкие или умеренные реакции, которые проходят без серьезных осложнений — боль в месте инъекции, головная боль, боль в мышцах, озноб, повышение температуры тела, ощущение усталости. Как правило, все эти побочные эффекты проходят в течение пары дней.

У некоторых может в течение нескольких дней ухудшится способность выполнять ежедневные задачи, но об этом людей обязательно предупреждают.

Авторитетный научный журнал Science подчеркивает, что в случае с обеими американскими вакцинами против коронавируса у большинства привитых не было серьезных побочных эффектов. Менее чем у 2% температура повысилась до 39−40 градусов, но продолжалось это не более суток.

«Большинство вакцин вызывают незначительные побочные эффекты. По сути, это иммунная и воспалительная реакции организма на вакцину. Именно такой иммунный ответ и необходим», — заявила эпидемиолог из Стэнфордского университета Ивонна Мальдонадо журналистам.

С началом вакцинации стали появляться сообщения об острых аллергических реакциях на некоторые вакцины. Пока официально зафиксировано два таких случая в Великобритании и один в США. И там, и там использовалась вакцина Pfizer/BioNTech. Однако во всех трех случаях пациенты — аллергики, причем с тяжелой формой. Британцы, например, даже носили с собой специальный шприц с адреналином. Сейчас они чувствуют себя хорошо.

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