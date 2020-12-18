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Лукашенко позвал Папу Римского лечиться от ковида

10:03 18 декабря 2020
папа римский

Александр Лукашенко пригласил Папу Римского приехать в Беларусь, если будет необходимость лечиться от коронавируса. Как сообщает БелТА, приглашение было сделано по случаю дня рождения понтифика и в связи с визитом в Минск спецпосланника Папы.

«Нынешний Папа Римский Франциск, с моей точки зрения, это народный человек… Если заболеет, пусть не переживает: мы готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Сейчас лучше не болеть. Но если что — сразу к нам», — цитирует Лукашенко агентство.

Папе Римскому Франциску 17 декабря исполнилось 84 года. Он входит в группу риска по COVID-19. В феврале 2020 года были опасения, что Папа Римский заразился коронавирусом, но тогда пресс-служба Ватикана заверила, что у понтифика обычная простуда. Тест на коронавирус также был негативным.

Фото humandevelopment. va

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