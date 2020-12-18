Германия меняет правила въезда в страну

В пятницу, 18 декабря, популярная немецкая газета Bild сообщила, что правительство Германии приняло решение об изменении правила въезда на территорию страны из кризисных регионов, не входящих в Шенгенскую зону. В распоряжении издания оказался проект постановления, в котором указано, что после введения нового порядка все прибывающие в Германию из этих регионов будут обязаны еще до начала поездки иметь на руках справку об отрицательном результате теста на коронавирус или о наличии иммунитета к COVID-19.

При въезде в ФРГ из регионов с неблагоприятной обстановкой, входящих в Шенгенскую зону, справка с результатами теста или о прививке (наличии иммунитета) должна быть предъявлена в местные органы власти в течение 72 часов после пересечения границы. Ныне действующее правило об обязательном соблюдении карантина после въезда на территорию Германии, по данным Bild, будет отменено.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что правительство Германии ввело жесткий локдаун как минимум до 10 января.

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