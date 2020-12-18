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«Высококвалифицированный военный медик»: выяснились подробности о предполагаемом руководителе отравителей Навального

9:10 18 декабря 2020
Навальный

Расследователи из The Insider, Bellingcat и CNN, обнародовавшие имена сотрудников российских спецслужб, которые причастны к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального, называют руководителем группы ученого — Станислава Макшакова из Института криминалистики ФСБ, являющегося высококвалифицированным военным медиком.

Как сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, работавший в связанных с химическим оружием структурах, Макшаков сейчас является заместителем начальника НИИ-2 ФСБ по науке, а ранее он работал в институте Минобороны. По его словам, медик многие годы занимался вопросами токсикологии и отравляющих веществ.

Что же касается его руководства группой отравителей, то такой вывод был сделан на основе анализа его контактов и хронологии событий, происходивших с Навальным.

Отмечается, что именно с Макшаковым накануне отравления и в последующие несколько дней особенно активно созванивались и обменивались сообщениями все участники этой группы, а сам он оперативно контактировал с двумя генералами ФСБ — генерал-майором Владимиром Богдановым, директором Центра специальной техники ФСБ, и директором подчиняющегося ему Института криминалистики ФСБ генералом Кириллом Васильевым.

Расследователи из The Insider разыскали патент Макшакова о применении на учениях имитатора иприта (боевого отравляющего газа). А в журнале «Современная медицина» публиковалась его статья об исследовании «особенности воздействия антихолинэстеразных веществ на нервную и психическую деятельность при введении их в различных дозах», а также пороговые воздействия антихолинэстеразных веществ на млекопитающих и действие фосфорорганических соединений на центральную нервную систему.

Подчеркивается, что именно таким веществом и был отравлен Навальный — германская клиника «Шарите» диагностировала у него отравление ингибиторами холинэстеразы.

Напомним, что российский президент Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал историю с «пациентом берлинской клиники», не называя имени Навального, заявив, что если бы политика хотели отравить, то сделали бы это. После этого оппозиционер заявил, что своим ответом Путин «все признал».

Фото Bellingcat и Алексея Навального из социальных сетей.

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