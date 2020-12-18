Строителя «Парка Юрского периода» искалечила гигантская ящерица, оторвав ему «несколько частей тела»

На индонезийца Элиаса Агаса, принимавшего участие в строительстве «Парка Юрского периода» на острове Ринча, напала гигантская ящерица — комодский варан, которого называют также комодским драконом. Тяжело искалеченный 46-летний Элиас был срочно госпитализирован. Как сообщает издание Independent, варан оторвал строителю «несколько частей тела».

Комодские вараны достигает трех метров в длину и могут весить более 70 килограммов.

В «Парке Юрского периода» (создателей которого вдохновил парк динозавров из одноименного фильма) планируют поселить около тысячи комодских драконов. Всего их в мире осталось не более 5700. Большинство их них проживает на острове Комодо — по соседству с островом Ринча.

Правительство Индонезии решило построить «Парк Юрского периода» на острове Ринча, который входит в Национальный парк Комодо, для защиты самых крупных в мире ящериц, которым грозит полное уничтожение. Заодно новый туристический объект, как ожидается, пополнит казну страны.

В прошлом году Индонезия анонсировала, что посещение острова Комодо будет стоить тысячу долларов. Однако из-за пандемии коронавируса туристов по сути не было вовсе.



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