27.80 / 28.05 33.80 / 34.20
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Строителя «Парка Юрского периода» искалечила гигантская ящерица, оторвав ему «несколько частей тела»

7:55 18 декабря 2020
Комодский варан

На индонезийца Элиаса Агаса, принимавшего участие в строительстве «Парка Юрского периода» на острове Ринча, напала гигантская ящерица — комодский варан, которого называют также комодским драконом. Тяжело искалеченный 46-летний Элиас был срочно госпитализирован. Как сообщает издание Independent, варан оторвал строителю «несколько частей тела».

Комодские вараны достигает трех метров в длину и могут весить более 70 килограммов.

В «Парке Юрского периода» (создателей которого вдохновил парк динозавров из одноименного фильма) планируют поселить около тысячи комодских драконов. Всего их в мире осталось не более 5700. Большинство их них проживает на острове Комодо — по соседству с островом Ринча.

Правительство Индонезии решило построить «Парк Юрского периода» на острове Ринча, который входит в Национальный парк Комодо, для защиты самых крупных в мире ящериц, которым грозит полное уничтожение. Заодно новый туристический объект, как ожидается, пополнит казну страны.

В прошлом году Индонезия анонсировала, что посещение острова Комодо будет стоить тысячу долларов. Однако из-за пандемии коронавируса туристов по сути не было вовсе.

279

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Тина Кароль

«Тину осы покусали»: Кароль на фото с шоу «Голос країни» смутила зрителей

Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Гарик Харламов

Стыдный момент с натиранием из «Давай поженимся!» дополнил Гарик Харламов

Комодский варан

Строителя «Парка Юрского периода» искалечила гигантская ящерица, оторвав ему «несколько частей тела»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер