"Путин все признал": отравленный Навальный отреагировал на заявление президента России

Российский оппозиционер Алексей Навальный посмотрел пресс-конференцию Путина, где российского президента спросили по поводу резонансного дела об отравлении и причастности к этому российских спецслужб. Навальный пришел к выводу, что Путин хоть и уклонился от прямого ответа, но все признал.

«В своем стиле (ЦРУ-ЦРУ), но все признал. Понял, что невозможно отрицать наши железобетонные доказательства. То есть да, ФСБ ездило за мной по пятам 4 года, но не травили. Потому что «если хотели бы отравить, то получилось бы», — с издевкой отмечает Навальный.

Напомним, группа журналистов из разных стран провела собственное расследование отравления Навального и пришла к выводу, что к преступлению причастны как минимум восемь человек, действовавших под прикрытием Института криминалистики ФСБ.

Путина на пресс-конференции 17 декабря спросили по поводу материалов расследования отравления Навального. Российский президент заявил, что все это «легализация материалов» американских спецслужб". «Зачем его травить, кому он нужен?» — добавил Путин.

Фото navalny/instagram



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