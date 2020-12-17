Суд запретил Путину посещать международные спортивные мероприятия

Спортивный арбитражный суд в Лозанне уточнил, что Россию не только на два года отстранили от важнейших международных соревнований. Российской властной верхушке, в том числе и действующему президенту Владимиру Путину будет запрещено посещать Олимпиады и чемпионаты мира.

Запрет распространяется на премьер-министра России, вице-премьеров, министров, их заместителей, депутатов обеих палат российского парламента, руководителей и замруководителей российских федеральных служб и центра подготовки спортсменов. Также под санкции попали все работники управления делами президента РФ и Следственного комитета России.

Отдельно в вердикте указывается, что исключения возможны, но для этого представитель власти РФ должен получить персональное приглашение от лидера страны-хозяйки турнира. Второй вариант — высокопоставленный россиянин сам является спортсменом и участвует в Олимпиаде/чемпионате.

Напомним, ранее появляться на Олимпиадах запретили Александру Лукашенко. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Фото kremlin.ru

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