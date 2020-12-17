27.78 / 28.04 33.73 / 34.17
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

В Беларуси устроили колготочный флэшмоб в поддержку арестованной модели

19:17 17 декабря 2020
Ольга Хижинкова

Жительницы Белоруссии проводят флэшмоб в поддержку «Мисс Белоруссия-2008» и участницы конкурса «Мисс мира» Ольги Хижинковой, которую арестовали во время акции протеста против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Лента.ру.

Флэшмоб начался в Instagram под хэштегом #ЯМыХижинкова. Белоруски на фоне упаковок Conte показывают свои ноги в колготках. Это связано с тем, что Хижинкова много лет была лицом бренда. Девушки выражают поддержку модели и выкладывают фото и видео с символикой участников акций протеста.

Хижинкову задержали в Минске 8 ноября на акции протеста. Суд арестовал ее на 15, но модель находится под стражей уже больше месяца.

Напоминаем, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, жена российского шоумена Павла Воли, после ареста Ольги Хижинковой начала участвовать в рекламной кампании Conte.

Фото: Ольги Хижинковой и bobruisk375

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

Киркоров с Ани Лорак, Ольгой Бузовой и Зазой Наполи

Ани Лорак затерялась на фото со «всех бесящей» Бузовой

Тина Кароль

«Тину осы покусали»: Кароль на фото с шоу «Голос країни» смутила зрителей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер