В Беларуси устроили колготочный флэшмоб в поддержку арестованной модели

Жительницы Белоруссии проводят флэшмоб в поддержку «Мисс Белоруссия-2008» и участницы конкурса «Мисс мира» Ольги Хижинковой, которую арестовали во время акции протеста против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Лента.ру.

Флэшмоб начался в Instagram под хэштегом #ЯМыХижинкова. Белоруски на фоне упаковок Conte показывают свои ноги в колготках. Это связано с тем, что Хижинкова много лет была лицом бренда. Девушки выражают поддержку модели и выкладывают фото и видео с символикой участников акций протеста.

Хижинкову задержали в Минске 8 ноября на акции протеста. Суд арестовал ее на 15, но модель находится под стражей уже больше месяца.

Напоминаем, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, жена российского шоумена Павла Воли, после ареста Ольги Хижинковой начала участвовать в рекламной кампании Conte.

Фото: Ольги Хижинковой и bobruisk375

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