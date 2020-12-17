Гадалка предсказала, что принц Гарри скоро вернется в Великобританию один

Джемайма Пакингтон из британского города Бат, которая называет себя единственным в мире аспарамансером (то есть гадалкой по спарже, которую также называют аспарагусом) сделала предсказание на 2021 год. Как пишет издание Daily Star, по словам 64-летней Джемаймы, принц Гарри скоро вернется в Великобританию. Причем один — без своей жены Меган Маркл. Будет ли эта ситуация временной или постоянной — гадалка пока затрудняется ответить.

Пакингтон делает прогнозы, исходя из того, как лягут перед ней стебли спаржи, которые она разбрасывает. Ранее она сделала правильный прогноз о выходе Британии из состава Евросоюза и об отставке премьер-министра Терезы Мэй. Около года назад она также предсказывала «утрату» в королевской семье. Теперь полагают, что речь шла о выкидыше, которые, как стало известно, в июле этого года перенесла Меган Маркл. Или же о «разводе» принца Гарри и Меган с королевской семьей.

По словам Джемаймы, герцог и герцогиня Сассекские становятся богатыми, и, поскольку они оба считают США своим домом, их роль в Великобритании «будет минимальной».

Правда, хотя сама аспараменсер утверждает, что ее прогнозы сбываются в 75−90% случаев, делала и досадные промашки. Так, она обещала, что у Гарри и Меган родится двойня — мальчик и девочка. А получится только мальчик. А также она уверяла, что Дональд Трамп будет переизбран американцами на второй срок. А потом покинет свой пост в результате импичмента. Однако на деле оказалось, что Трампу придется освободить кресло президента, не дожидаясь импичментов.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри заключили новую сделку и запустят собственный подкаст, что вызвало раздражение у пользователей соцсетей.

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