Как раздобыть подарок для ребенка: россиянин показал "мастер-класс"

Житель Ростова-на-Дону продемонстрировал, как можно без особых усилий раздобыть подарок к Новому году. Видеозапись показал телеканал НТВ. Россиянин пришел в магазин с маленьким сыном и отпустил того погулять по торговому заведению. Пока малыш отвлекал внимание, отец разбил стекло игрового автомата и извлек огромного плюшевого медведя.

Схватив сына и игрушку, ловкий вор скрылся. Автомат находился практически рядом с входом, а потому задержать мужчину не было никакой возможности.

В магазине надеются, что найти злоумышленника помогут записи с камер наблюдения. Руководство торговой точки обратилось в полицию.

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