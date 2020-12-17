Главный пропагандист Кремля раскритиковал Шнурова за "слабость" на пресс-конференции Путина

Лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова раскритиковали за поведение на пресс-конференции Путина. Музыкант, а теперь еще и тележурналист Шнуров ранее говорил, что, оказавшись перед хозяином Кремля, скажет ему единственное слово: «Хватит». Обещание Шнуров не сдержал.

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев не преминул отметить, как быстро Шнуров порастерял всю свою принципиальность. «Какой же Шнуров оказался слабый. Печально. На пафосе, а пустой», — заявил Соловьев.

В соцсетях отмечают, что «Шнуров сдулся». Впрочем, некоторые считают, что такова судьба всех «раздутых» проектов.

Напомним, вместо лаконичного «хватит», Шнуров на пресс-конференции долго объяснял, почему собирается задавать вопросы о международной политике и в итоге поинтересовался отношениями Путина с Трампом, а также точкой зрения по поводу нецензурной лексики.

В начале 2020 года стало известно, что Шнуров стал членом прокремлевской «Партии Роста» и, возможно, даже сможет претендовать на место в Госдуме.



129

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter