Новый секс-скандал: сын Елизаветы II оказался связан с еще одним педофилом-миллиардером

Британский принц Эндрю угодил в новый секс-скандал. У американских прокуроров, которые хотят допросить сына Елизаветы II по делу миллиардера Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме, теперь появились вопросы к члену королевской семьи по другому похожему случаю.

Напомним, Эпштейна признали виновным целом ряде преступлений сексуального характера, включая совращение несовершеннолетних и принуждение к занятию проституцией. Принц Эндрю, который не раз был гостем миллиардера, не прекратил дружеские отношения с ним даже после выдвижения обвинений.

По официальной версии, Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, однако целый ряд странных обстоятельств этого инцидента заставляет многих сомневаться в том, что имело место самоубийство. Слишком много влиятельных людей, знакомых с Джеффри, имели основания опасаться того, что он начнет говорить.

Эндрю интересует следствие по двум причинам. Одна из жертв Эпштейна утверждает, что ее принудили к сексу с принцем. Произошло это в Лондоне, в доме, который принадлежит верной помощнице Джеффри Гислейн Максвелл. Девушке тогда было 17 лет.

Вторая причина — Максвелл на протяжении почти года скрывалась от правоохранительных органов США. Она была объявлена в розыск. У прокуратуры есть все основания полагать, что принц Эндрю, хорошо знакомый с Гислейн. Прекрасно знал, где она находилась все это время, но не сообщил об этом.

Сын Елизаветы II под различными предлогами отказывается явиться на допрос в США. Он предпринял попытку публично объясниться относительно своих отношений с Эпштейном и Максвелл и дал телеинтервью, которое только усугубило скандал.

Эндрю категорически отрицает, что пользовался услугами девушек Джеффри или что знал о его грязных делах. Однако теперь возник еще один веский повод не верить британскому принцу.

Питер Найгард

Во вторник, 15 декабря, в Канаде был задержан 79-летний миллиардер Питер Найгард. Сделано то было по запросу США, где его обвиняют в сексуальных домогательствах, изнасилованиях и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Министерство юстиции США утверждает, что жертвами Найгарда могут быть сотни молодых женщин, в том числе несовершеннолетних.

В течение 25 лет, с 1995 по 2020 годы, Питер использовал ресурсы своей компании Nygard Group, а также ряд своих подчиненных, для сексуальной эксплуатации женщин. Он выбирал девушек от 14 лет и старше из неблагополучных семей, контролировал их с помощью угроз и ложных карьерных обещаний, а также ограничивал их в возможности перемещения.

Остров и вилла Найгарда на Багамах

Девушек привозили к Найгарду домой. У него есть особняки в США и Канаде, но главной его резиденцией являлась вилла на Багамских островах. Там регулярно устраивались шумные вечеринки с кучей девушек и знаменитостей.

Питер, по всей видимости, использовал ту же тактику, что и Эпштейн. У него гостили в разное время Роберт де Ниро, Майкл Джексон. Шон Коннери, Джордж Буш-старший. В 2000 году на вилле побывал и принц Эндрю со своей бывшей женой Сарой Фергюсон. Найгард активно рекламировал вечеринки с участием известных людей. Официально это помогало ему продвигать свою компанию Nygard Group, которая занимается выпуском спортивной одежды.

Питер Найгард на показе одной из коллекций спортивной одежды своей фирмы

Неофициально возможность познакомиться со звездами Голливуда и прочими знаменитостями служила дополнительной приманкой для девушек. Однако, как только они попадали к Найгарду, он первым делом пытался склонить их к сексу. Если девушка соглашалась, ее услуги затем оплачивались. Кроме того, ей предлагалось доставить удовольствие некоторым из влиятельных гостей Питера.

Питер любил устраивать вечеринки с кучей юных красоток

Если же девушка отказывалась, Найгард использовал алкоголь или наркотики. Жертва теряла контроль, а порой сознание, после чего миллиардер насиловал ее. В ряде случаев имела место содомия. Потом он либо давал девушке несколько тысяч долларов за молчание, либо шантажировал и запугивал ее.

Принц Эндрю в гостях у Найгарда

Пока Питер Найгард содержится в тюрьме в Ванкувере, ожидая решения о выдаче его американским правоохранительным органам. Все обвинения в свой адрес миллиардер, чья компания несет в нынешнем году огромные убытки из-за секс-скандала, отвергает. Однако у прокуратуры США есть веские улики против Найгарда.

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