Новый секс-скандал: сын Елизаветы II оказался связан с еще одним педофилом-миллиардером
Британский принц Эндрю угодил в новый секс-скандал. У американских прокуроров, которые хотят допросить сына Елизаветы II по делу миллиардера Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в тюрьме, теперь появились вопросы к члену королевской семьи по другому похожему случаю.
Напомним, Эпштейна признали виновным целом ряде преступлений сексуального характера, включая совращение несовершеннолетних и принуждение к занятию проституцией. Принц Эндрю, который не раз был гостем миллиардера, не прекратил дружеские отношения с ним даже после выдвижения обвинений.
По официальной версии, Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, однако целый ряд странных обстоятельств этого инцидента заставляет многих сомневаться в том, что имело место самоубийство. Слишком много влиятельных людей, знакомых с Джеффри, имели основания опасаться того, что он начнет говорить.
Эндрю интересует следствие по двум причинам. Одна из жертв Эпштейна утверждает, что ее принудили к сексу с принцем. Произошло это в Лондоне, в доме, который принадлежит верной помощнице Джеффри Гислейн Максвелл. Девушке тогда было 17 лет.
Вторая причина — Максвелл на протяжении почти года скрывалась от правоохранительных органов США. Она была объявлена в розыск. У прокуратуры есть все основания полагать, что принц Эндрю, хорошо знакомый с Гислейн. Прекрасно знал, где она находилась все это время, но не сообщил об этом.
Сын Елизаветы II под различными предлогами отказывается явиться на допрос в США. Он предпринял попытку публично объясниться относительно своих отношений с Эпштейном и Максвелл и дал телеинтервью, которое только усугубило скандал.
Эндрю категорически отрицает, что пользовался услугами девушек Джеффри или что знал о его грязных делах. Однако теперь возник еще один веский повод не верить британскому принцу.
Во вторник, 15 декабря, в Канаде был задержан 79-летний миллиардер Питер Найгард. Сделано то было по запросу США, где его обвиняют в сексуальных домогательствах, изнасилованиях и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Министерство юстиции США утверждает, что жертвами Найгарда могут быть сотни молодых женщин, в том числе несовершеннолетних.
В течение 25 лет, с 1995 по 2020 годы, Питер использовал ресурсы своей компании Nygard Group, а также ряд своих подчиненных, для сексуальной эксплуатации женщин. Он выбирал девушек от 14 лет и старше из неблагополучных семей, контролировал их с помощью угроз и ложных карьерных обещаний, а также ограничивал их в возможности перемещения.
Девушек привозили к Найгарду домой. У него есть особняки в США и Канаде, но главной его резиденцией являлась вилла на Багамских островах. Там регулярно устраивались шумные вечеринки с кучей девушек и знаменитостей.
Питер, по всей видимости, использовал ту же тактику, что и Эпштейн. У него гостили в разное время Роберт де Ниро, Майкл Джексон. Шон Коннери, Джордж Буш-старший. В 2000 году на вилле побывал и принц Эндрю со своей бывшей женой Сарой Фергюсон. Найгард активно рекламировал вечеринки с участием известных людей. Официально это помогало ему продвигать свою компанию Nygard Group, которая занимается выпуском спортивной одежды.
Неофициально возможность познакомиться со звездами Голливуда и прочими знаменитостями служила дополнительной приманкой для девушек. Однако, как только они попадали к Найгарду, он первым делом пытался склонить их к сексу. Если девушка соглашалась, ее услуги затем оплачивались. Кроме того, ей предлагалось доставить удовольствие некоторым из влиятельных гостей Питера.
Если же девушка отказывалась, Найгард использовал алкоголь или наркотики. Жертва теряла контроль, а порой сознание, после чего миллиардер насиловал ее. В ряде случаев имела место содомия. Потом он либо давал девушке несколько тысяч долларов за молчание, либо шантажировал и запугивал ее.
Пока Питер Найгард содержится в тюрьме в Ванкувере, ожидая решения о выдаче его американским правоохранительным органам. Все обвинения в свой адрес миллиардер, чья компания несет в нынешнем году огромные убытки из-за секс-скандала, отвергает. Однако у прокуратуры США есть веские улики против Найгарда.135
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