«Она не слабачка»: друзья Кейт Миддлтон рассказали, как она ведет себя дома

Журналисты американского журнала People побеседовали с друзьями Кейт Миддлтон, которые на условиях анонимности рассказали о том, какова герцогиня Кембриджская в кругу семьи. По их словам, супруга принца ведет обыкновенную жизнь работающей мамы с тремя детьми — разве что работа у нее несколько необычная.

«У них нормальный оживленный семейный дом, где дети бегают и опрокидывают вещи. Нет никакой манерности», — рассказал инсайдер о семье Кембриджей, которые делят свое время между Кенсингтонским дворцом в Лондоне и загородным имением Анмер-Холл в Норфолке.

В то же время Кэтрин не позволяет сыновьям и дочери садиться себе на голову. «Когда вы видите ее за закрытыми дверями с детьми, она очень уверенная в себе мама, и она не слабачка. Детей отчитывают, если они плохо себя ведут и капризничают», — говорит друг семьи. И старший сын Джордж, будущий король Британии, получает по полной программе на общих основаниях, если провинился.

Ранее сообщалось, что в семье приняты строгие правила в том, что касается использования детьми гаджетов. Родители предпочитают, чтобы они больше времени проводили на воздухе и за творческими занятиями.

На выходные Кейт часто приезжает с детьми в центр керамики Mable’s Paint Pot, который расположен близ Анмер-холла. И там они раскрашивают гончарные изделия.

Кейт и Уильям регулярно заглядывают вдвоем в местные бары. «Они говорили о семейной жизни и детях — как и любые другие родители, выбирающиеся куда-то вечером. Вы просто были бы поражены тем, какая они нормальная милая пара», — рассказал один из местных жителей.

Кейт старается по возможности сама отвозить в школу и забирать оттуда старших детей. При этом она обходится минимум макияжа, одевается скромно, а вместо изысканных причесок, с которыми ее привыкли видеть на публике, обычно собирает волосы в простой хвост.

Своим приоритетом герцогини считает обеспечение как можно более нормальной жизни для трех своих детей — семилетнего принца Джорджа, пятилетней принцессы Шарлотты и двухлетнего принца Луи. Она хочет, чтобы они не теряли связи с реальностью.

В уходе за детьми Кейт иногда помогают ее родители Кэрол и Майкл Миддлтоны. Она также полагается на няню-испанку Марию Туррион Боралло, которая начала работать в семье Уильяма и его жены в 2014 году, когда их первенцу Джорджу исполнилось восемь месяце. 38-летняя герцогиня также может рассчитывать на помощь своей персональной ассистентке и стилиста Наташи Арчер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон скоро снова станет тетей.

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Фото PA/Twitter

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