В четверг, 17 декабря, пресс-служба президента Франции сообщила, что Эммануэль Макрон заразился коронавирусом. Глава государства сдал ПЦР-тест после появления первых симптомов заболевания.

Пока Макрон не нуждается в госпитализации. На протяжении ближайших семи дней он будет находиться в самоизоляции и продолжит работу удаленно.

Макрон стал третьим лидером страны, входящей в «Большую семерку», который заразился коронавирусом. Еще весной COVID-19 выявили у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Болезнь проходила тяжело. Джонсон нуждался в дополнительном кислороде. После выписки из больницы потребовался довольно длительный восстановительный период, прежде чем он смог вернуться к работе в полном объеме.

Осенью коронавирусом заразился президент США Дональд Трамп. Его также пришлось поместить в больницу, где он провел двое суток.

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