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Мир

Два украинца арестованы в Испании в ходе крупнейшей за 10 лет операции против русской мафии

11:28 17 декабря 2020
Испанская полиция провела крупнейшую за 10 лет операцию по борьбе с русской мафией

В среду, 16 декабря, испанская полиция совместно с Европолом провела крупнейшую за последние 10 лет операцию по борьбе с русской мафией. Была пресечена деятельность преступной группировки, за которой велось наблюдение с 2013 года. Арестованы 23 человека, в том числе восемь граждан России, два гражданина Украины, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании.

В ходе арестов и обысков полиция изъяла 300 тысяч евро наличными, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой, огнестрельное оружие, включая снайперские винтовки с глушителями, 16 автомобилей класса «люкс». Кроме того, на банковских счетах заблокированы десятки миллионов евро, принадлежащих арестованным.

Члены преступной группировки подозреваются в отмывании денег, убийствах, торговле людьми, наркотиками, оружием, а также подкупе испанских чиновников.

В официальном заявлении на сайте испанской полиции указано, что преступники «планировали взять под контроль ключевые секторы экономики Испании и проникнуть в государственные структуры, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров».

Началась деятельность этой группировки со скупки недвижимости на популярных испанских курортах, в том числе в Аликанте, на Ибице и Балеарских островах. Затем ее интересы распространились и на Мадрид. Испанские правоохранительные органы уверены, что сделки заключались на деньги, заработанные преступным путем в России и других бывших советских республиках.

Члены группы постепенно взяли под свой контроль дискотеки, рестораны, часть гостиниц и пляжей на испанском побережье. Аппетиты росли. Преступники стали тратить большие суммы на подкуп чиновников, пытаясь внедрить своих людей в различные государственные структуры.

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