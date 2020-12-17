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Мир

Девушка влюбилась в чемодан и вышла за него замуж

5:02 18 декабря 2020
Невеста с чемоданом

24-летняя жительница Москвы Рейн Гордон, которая испытывает романтическое и сексуальное влечение к неодушевленным объектам, вышла замуж. Своего будущего мужа она впервые увидела в хозяйственном магазине пять лет назад. Она купила чемоданчик-брифкейс и с течением времени влюбилась в него, дав ему имя Гидеон. А теперь, как пишет издание Daily Mirror, пара сыграла свадьбу.

«Мы разделили наши первые объятия и поцелуи, мы проводили больше времени вместе по вечерам и ночам. Мы могли вести философские беседы в течение трех-четырех часов. Наша духовная связь и общение проявляются телепатически. Я слышу его, и он слышит меня, но со стороны это выглядит как монолог. Гидеон для меня больше, чем партнер. Он муж, друг и наставник», — говорит россиянка.

Рейн, которая работает воспитательницей в детском саду, призналась, что у нее в прошлом были отношения с мужчинами, но ни один из них не сравнится с Гидеоном.

Гордон рассказала, что влечение к предметам у нее началось с восьмилетнего возраста. Она уверена, что они наделены душой. Ранее Рейн была влюблена даже в новый торговый центр.

Фото Daily Mirror/Caters News

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