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Мир

Открытый гей впервые в истории США станет министром

10:52 17 декабря 2020
Пит Буттиджич станет первым в истории США геем, занявшим пост министра

Избранный президент США Джо Байден демонстрирует удивительно тонкое политическое чутье при формировании своей будущей администрации. Об этом сообщают практически все американские СМИ. Ранее Байден выдвинул в качестве кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен, а на должность главы Пентагона — отставного генерала Ллойда Остина. Если их кандидатуры утвердит Конгресс США, то Йеллен станет первой в истории страны женщиной во главе Минфина, а Остин — первым темнокожим министром обороны.

Не успели газеты и телеканалы обсудить эти кадровые решения Байдена, как он преподнес новый сюрприз и предложил на пост министра транспорта 38-летнего Пита Буттиджича, который был одним из его главных соперников во время праймериз и претендовал на то, чтобы Демократическая партия выдвинула его в качестве кандидата в президенты. Затем Пит снял свою кандидатуру и призвал сторонников поддержать Байдена.

Буттиджич станет одним из самых молодых министров в истории Америки и первым открытым гомосексуалистом, который займет столь высокий пост. Правозащитная организация Human Rights Campaign назвала решение Байдена историческим.

Избранный президент заявил, что Буттиджич является «одним из самых умных и скромных людей», которых он встречал в своей жизни. Байден напомнил, что Пит на протяжении восьми лет (до 2019 года) был мэром небольшого города Саут-Бенд. В 2014 году он на семь месяцев оставил этот пост, чтобы в качестве морского пехотинца отправиться в Афганистан.

Буттиджич поблагодарил Байдена за оказанное доверие. «Это момент огромных возможностей — создавать рабочие места, решать климатические проблемы и повышать уровень справедливости для всех. Для меня большая честь, что избранный президент попросил меня служить нашей стране в качестве министра транспорта», — написал он в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о других кандидатах на ключевые посты в будущей президентской администрации Джо Байдена.

Фото Getty Images

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