Открытый гей впервые в истории США станет министром

Избранный президент США Джо Байден демонстрирует удивительно тонкое политическое чутье при формировании своей будущей администрации. Об этом сообщают практически все американские СМИ. Ранее Байден выдвинул в качестве кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен, а на должность главы Пентагона — отставного генерала Ллойда Остина. Если их кандидатуры утвердит Конгресс США, то Йеллен станет первой в истории страны женщиной во главе Минфина, а Остин — первым темнокожим министром обороны.

Не успели газеты и телеканалы обсудить эти кадровые решения Байдена, как он преподнес новый сюрприз и предложил на пост министра транспорта 38-летнего Пита Буттиджича, который был одним из его главных соперников во время праймериз и претендовал на то, чтобы Демократическая партия выдвинула его в качестве кандидата в президенты. Затем Пит снял свою кандидатуру и призвал сторонников поддержать Байдена.

Буттиджич станет одним из самых молодых министров в истории Америки и первым открытым гомосексуалистом, который займет столь высокий пост. Правозащитная организация Human Rights Campaign назвала решение Байдена историческим.

Избранный президент заявил, что Буттиджич является «одним из самых умных и скромных людей», которых он встречал в своей жизни. Байден напомнил, что Пит на протяжении восьми лет (до 2019 года) был мэром небольшого города Саут-Бенд. В 2014 году он на семь месяцев оставил этот пост, чтобы в качестве морского пехотинца отправиться в Афганистан.

Буттиджич поблагодарил Байдена за оказанное доверие. «Это момент огромных возможностей — создавать рабочие места, решать климатические проблемы и повышать уровень справедливости для всех. Для меня большая честь, что избранный президент попросил меня служить нашей стране в качестве министра транспорта», — написал он в Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о других кандидатах на ключевые посты в будущей президентской администрации Джо Байдена.

Фото Getty Images

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