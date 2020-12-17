Рога и копыта: город в Турции терроризировала банда овец и коза — видео

Турецкий город Невшехир терроризировала банда парнокопытных. Коза, овца и три ягненка обосновались возле здания городской мэрии и нападали на прохожих и охранников. Особенно агрессивно вела себя овца, которая постоянно бодалась.

Видео появились в соцсетях. Как пишет Daily Sabah, муниципалитет в шутку заявил, что его сотрудников «взяли в заложники».

Позже животных удалось изловить и доставить в приют для животных, откуда их спустя несколько часов забрал владелец-фермер. Каким образом они оказались на городских улицах без присмотра — не сообщается.

1 koyun, 1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız… pic.twitter.com/hZWmMMj9U8 — Nevşehir Belediyesi (@nevsehir_bel) December 14, 2020

Фото Twitter

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter