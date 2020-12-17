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Мир

Рога и копыта: город в Турции терроризировала банда овец и коза — видео

10:13 17 декабря 2020
Животные у здания мэрии

Турецкий город Невшехир терроризировала банда парнокопытных. Коза, овца и три ягненка обосновались возле здания городской мэрии и нападали на прохожих и охранников. Особенно агрессивно вела себя овца, которая постоянно бодалась.

Видео появились в соцсетях. Как пишет Daily Sabah, муниципалитет в шутку заявил, что его сотрудников «взяли в заложники».

Позже животных удалось изловить и доставить в приют для животных, откуда их спустя несколько часов забрал владелец-фермер. Каким образом они оказались на городских улицах без присмотра — не сообщается.

Фото Twitter

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