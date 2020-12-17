Крестник принцессы Дианы принц Греции Филипп тайно женился в присутствии двух гостей

На лыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии состоялась тайная свадьба принца Греции и Дании Филиппа (Филиппоса). Молодожены сообщили новость в соцсетях.

Как сообщает издание People, из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений свадьба была очень скромной. На гражданской церемонии бракосочетания присутствовали всего двое гостей – отцы жениха и невесты, 80-летний король Конастинтин II и 60-летний швейцарский бизнесмен Томас Флор.

В будущем году пара надеется обвенчаться в церкви и устроить более пышное торжество.

The civil marriage of Prince Philippos of Greece and Mrs. Nina Flohr, which took place on Saturday, December 12, in St. Moritz, Switzerland, was announced with special joy.

Present at the ceremony were King Constantine and the bride's father, Mr. Thomas Flohr. pic.twitter.com/wR7eg7fIHX — Andreas Megos (@AndreasMegos) December 14, 2020

Принц Филипп и Нина Флор обручились минувшим летом.

34-летний Филипп — младший из пятерых детей короля Константина и королевы Анны-Марии. Он родился в Лондоне. Его крестными были ныне покойная принцесса Уэльская Диана, муж королевы Елизаветы принц Филиппа (который имеет родственные связи с греческой королевской семьей) и король Испании Хуан Карлос I. Сейчас принц постоянно проживает в Нью-Йорке, работая финансовым аналитиком. Свой титул он не использует в быту, поскольку монархия в Греции была упразднена.

Отец Нины Настассьи Флор — основатель авиакомпании VistaJet, сдающей в аренду частные самолеты. В 2018 году его состояние по данным журнала Forbes оценивалось в 2,3 миллиарда долларов, однако на данный момент он выбыл из списка миллиардеров. Нина ранее работала в отцовской компании в качестве креативного директора, а теперь ведет собственный бизнес.

В 2018 году Филипп и Нина были в числе гостей на свадьбе принцессы Евгении в Виндзорском замке.

В июле из-за пандемии коронавируса также скромно и тайно, как принц Греции сочеталась браком внучка британской королевы принцесса Беатрис.

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