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Крестник принцессы Дианы принц Греции Филипп тайно женился в присутствии двух гостей

9:01 17 декабря 2020
Принц Филипп и Нина Флор

На лыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии состоялась тайная свадьба принца Греции и Дании Филиппа (Филиппоса). Молодожены сообщили новость в соцсетях.

Как сообщает издание People, из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений свадьба была очень скромной. На гражданской церемонии бракосочетания присутствовали всего двое гостей – отцы жениха и невесты, 80-летний король Конастинтин II и 60-летний швейцарский бизнесмен Томас Флор.

В будущем году пара надеется обвенчаться в церкви и устроить более пышное торжество.

Принц Филипп и Нина Флор обручились минувшим летом.

34-летний Филипп — младший из пятерых детей короля Константина и королевы Анны-Марии. Он родился в Лондоне. Его крестными были ныне покойная принцесса Уэльская Диана, муж королевы Елизаветы принц Филиппа (который имеет родственные связи с греческой королевской семьей) и король Испании Хуан Карлос I. Сейчас принц постоянно проживает в Нью-Йорке, работая финансовым аналитиком. Свой титул он не использует в быту, поскольку монархия в Греции была упразднена.

Отец Нины Настассьи Флор — основатель авиакомпании VistaJet, сдающей в аренду частные самолеты. В 2018 году его состояние по данным журнала Forbes оценивалось в 2,3 миллиарда долларов, однако на данный момент он выбыл из списка миллиардеров. Нина ранее работала в отцовской компании в качестве креативного директора, а теперь ведет собственный бизнес.

В 2018 году Филипп и Нина были в числе гостей на свадьбе принцессы Евгении в Виндзорском замке.


В июле из-за пандемии коронавируса также скромно и тайно, как принц Греции сочеталась браком внучка британской королевы принцесса Беатрис.

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