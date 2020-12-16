В Грузии задержали и поместили в СИЗО украинских яхтсменов и экс-охранника Саакашвили

Двух профессиональных одесских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко задержали и с 29 ноября удерживают в следственном изоляторе в Грузии. Об этом сейчас сообщила супруга Юрия — Валерия Хомич.

По словам 27-летней Леры, помимо ее мужа и Владимира Дьяченко, на борту судна INSIEME, находившегося в открытом море, был также гражданин Грузии Михаил Батурин. Всем им выдвинули обвинение в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

«Мой муж — профессиональный яхтенный капитан, с десятилетним опытом работы, в том числе и за рубежом. Он прекрасно знает морские законы, в том числе о прохождении территориальных и нейтральных вод. Юрий работал по контракту капитаном на яхте, которая пользовалась правом мирного прохождения территориальных вод Грузии, где судно почему-то взяли на абордаж грузинские пограничники.

29 ноября был составлен протокол задержания, а 1 декабря состоялся суд, постановивший взять наших ребят под стражу и поместить в учреждение пенитенциарной системы до 20 января 2021 года — на эту дату назначено следующие слушание", — рассказала Валерия.

Она подчеркивает, что задержанным даже не дали возможность сообщить семьям о решении суда, что является нарушением уголовно- процессуального кодекса Грузии. Супруга капитана узнала о происходящем благодаря морскому агенту и общим друзьям.

По ее словам, адвокат задержанных, а также консул Украины в Грузии констатируют многочисленные процессуальные нарушениях в этом «деле». Они уверены: незаконного пересечения границы не было, сам этот факт судом не доказан, они не виновны. Тем временем троих задержанных постоянно перевозят из одного места в другое, и сейчас они — в СИЗО города Батуми. А вот апелляцию на подобную меру пресечения суд отклонил.

Не обладая доказательствами нарушений, не имея какого-либо состава преступления, украинским гражданам избирали беспрецедентно жесткую меру пресечения, что незаконно и противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Правда, такую же меру суд определил и гражданину Грузии Михаилу Батурину. Вот здесь-то, судя по всему, и «зарыта собака».

Как акцентирует Валерия Хомич, «в связи с политической обстановкой в Грузии и, сопоставив факт того, что Михаил Батурин был сотрудником государственной службы охраны во времена президентства Михаила Саакашвили, не трудно догадаться, что наемные работники (украинские моряки. — Авт.), выполняющие свою работу, стали заложниками «политических игр».

На инцидент отреагировал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который написал на своей странице в Facebook:

«Показательно, что укравшая выборы грузинская „власть“ перепугана настолько, что готова идти на провокацию международного скандала, преследуя любого, кто имеет или имел хоть малейшее отношение к фамилии Саакашвили…»

Валерия крайне обеспокоена происходящим, она надеется, что оба моряка вернутся домой к Новому году и встретят праздник со своими семьями.

«Я прошу о помощи всех, кто как-то может помочь вернуть домой мужа и отца наших двух маленьких дочерей», — взывает молодая женщина.

За помощью она обратилась к народному депутату от Одессы Алексею Леонову. По словам нардепа, он «по этому вопросу направил депутатские обращения министру иностранных дел Дмитрию Кулебе и Президенту Владимиру Зеленскому. Уже сегодня получил ответ министра, что дело взято под его личный контроль, подсудимым предоставлены адвокаты и вся необходимая правовая помощь. Ждем скорейшего возвращения наших земляков».

Ранее в Джакарте по запросу России был задержан российский блогер-диссидент, получивший гражданство Украины.

На фото в заголовке Валерия и Юрий Хомич (фото предоставлено Валерией Хомич)

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