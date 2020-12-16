Поклонская обнаружила за собой слежку и заподозрила «Правый сектор», — росСМИ

«Экс-генпрокурор» Крыма, а теперь депутат Госдумы Наталья Поклонская написала заявление в полицию, в котором утверждает, что ее преследует группа лиц. Об этом сообщает PeopleTalk, ссылаясь на источники, приближенные к крымской коллаборантке.

Поклонская обратилась к правоохранителям, заявив, что некие люди собирают и распространяют информацию о ее личной и семейной жизни. Она подозревает, что эти недоброжелатели — сторонники «Правого сектора», которые якобы не могут простить ей негативных высказываний в свой адрес. Теперь коллаборантка боится за свою жизнь. Она утверждает, что угрозы поступали ей и раньше.

Поклонской усилили охрану, по ее заявлению в Москве проводится следствие.

Ранее сообщалось, что из-за Поклонской Ксения Собчак нарушила закон Украины.

Фото: pixabay.com

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