"Будет тот, кого я не назвал": главред "Эха Москвы" сделал прогноз о преемнике Путина

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью главреду интернет-издания «Гордон» Алесе Бацман заявил, что президент РФ Владимир Путин занимается переформатированием политической системы, но под кого именно это делается, на данный момент «не просматривается».

По его словам, на сегодняшний день самый вероятный преемник Путина «не обсуждается»: «Каждый сидит перед Алесей Бацман и называет своих людей. Каждый наблюдательный человек понимает, что сейчас Путин занимается переформированием политической системы. Мы это видим по поправкам в конституцию и новым законам. Под кого он это делает и для чего он это делает? Пока не просматривается. Для меня».

Вместе с тем он признает, что «есть сильные люди», некоторые из которых представляют группы, а некоторые — индивидуальные, но все зависит от хозяина Кремля.

«Но на самом деле ты должен заходить со стороны Путина, потому что ты понимаешь, что преемником Путина будет человек, назначенный Путиным, если он будет жив. То есть если при жизни Путина будет преемник, то Владимир Владимирович будет выбирать», — сказал он и вспомнил, что еще за три года до того, как президентом России стал Дмитрий Медведев, его кандидатура была предопределена.

«Для того Путина, 2005 года, Медведев был как сын. Это был наследник. Что-то изменилось? Нет. И я считаю, что одним из кандидатов по-прежнему в голове у Владимира Владимировича — я, конечно, не психиатр — является Дмитрий Медведев. Как человек уже прошедший и один раз выполнивший все, что Путин от него хотел, и сложил власть в ту же секунду, когда Путин попросил. В ту же секунду», — отмечает Алексей Венедиктов.

Среди кланов он, в частности, упомянул «изоляционистский», силовой партии, в который входит секретарь Совбеза Николай Патрушев, президент «Роснефти» Игорь Сечин, а также глава Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что у них наверняка есть свой кандидат на пост президента РФ: «У них наверняка есть кандидат. Мы его не видим. Но фронтменом является Володин. Есть Сергей Евгеньевич Нарышкин, который в последнее время активизировался на публичном поле. Есть Сергей Семенович Собянин, который набрал в связи с коронавирусом большой авторитет, и много врагов получилось. А на самом деле будет тот, кого я не назвал, если будет».

Он напомнил о ситуации, когда в России сменился премьер и на место Дмитрия Медведева пришел Михаил Мишустин. «Мишустин не обсуждался как премьер, чтобы вы понимали. Поэтому строить сейчас какие-то графики… Неизвестно. Тем более, что через год будет другое», — добавил Алексей Венедиктов.

Напомним, что российский президент долго тянул с поздравлением лидера президентской гонки в США Джо Байдена, направив ему поздравительную телеграмму 15 декабря — после заседания коллегии выборщиков в США, где Байден получил 306 голосов выборщиков, а его соперник Дональд Трамп — только 232 голоса.

Фото — скриншот видео с сайта президента РФ.

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