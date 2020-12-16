В работе Telegram произошел сбой

Во вторник, 16 декабря, произошел сбой в работе мессенджера Telegram.

Жалобы на проблемы с доступом к сервису начали поступать примерно в 15:07 по Киеву, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

С проблемой столкнулись жители Украины, Беларуси, России, Германии, Италии, Чехии, Испании и некоторых других стран.

Около 90 процентов жалоб связаны с невозможностью подключиться к мессенджеру. Часть пользователей не могут отправить сообщения.

О том, что могло стать причиной сбоя, пока неизвестно.

На своей странице в Twitter компания сообщила, что работает над проблемой.

«Некоторые из наших пользователей, в основном в Европе и на Ближнем Востоке, в настоящее время испытывают проблемы с подключением. Мы работаем над тем, чтобы вернуть их в онлайн. Пожалуйста, подождите, и извините за неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, два дня назад произошел масштабный сбой в работе сервисов Google. Не работали Gmail, YouTube, документы, встречи и календарь.

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