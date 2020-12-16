Играя на мамином планшете, шестилетний сын потратил 16 тысяч долларов на любимую игру

Работающая риэлтором и проживающая в американском штате Коннектикут Джессика Джонсон была поражена, когда заметила, что с ее кредитной карты куда-то исчезают деньги. Сумма достигла уже 16,3 тысячи долларов, когда Джессика наконец спохватилась и обратилась в банк, уверенная, что стала жертвой ошибки или мошенничества.

Однако после проверки в банке ей сообщили, что все переводы были легальны и посоветовали обратится в компанию Apple, куда они поступали. Как оказалось, шестилетний сын Джессики Джордж, игравший на мамином iPad, регулярно покупал в App Store с помощью привязанной к аккаунту кредитки бустеры — усилители, помогающие проходить уровни в его любимой компьютерной игре Sonic Forces. Так, начал он с «красных колец» ценой 1,99 доллара, а затем перешел к «золотым» стоимостью 99,99 доллара. При этом мальчик не сознавал, что тратит реальные деньги.

В компания Apple отказалась вернуть средства, поскольку уже прошел отведенный для подачи подобных заявок 60-дневный срок. Джессика говорит, что все это время она разбиралась с банком. Теперь, как сообщает издание New York Post, семья не может выплатить арендную плату за жилье.

Джессика считает, что игры созданы специально для того, чтобы заставлять детей тратить на них деньги. «Какой взрослый потратит сто долларов на сундук виртуальных золотых монет?», — говорит женщина, призывая родителей быть осторожными.





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