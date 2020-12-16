Учительница купила по дешевке рождественский жакет и пришла в ужас, заметив неприличную деталь

53-летняя британская учительница начальных классов Кэролин Халлам из города Ноттингем купила на так называемой багажниковой распродаже (где собираются люди, торгующие подержанными вещами) приглянувшийся ей рождественский жакет с оленями — всего за 50 пенсов (меньше одного доллара).

Однако, как пишет издание Daily Mirror, внимательно рассмотрев покупку дома, Кэролин пришла в ужас, обнаружив неприличную деталь. Оказалось, что олени на ее обновке занимаются спариванием.

Женщина собиралась носить этот кардиган на работу. Но теперь уж точно не решится предстать в нем перед детьми на уроках.

Дочь Кэролин Абигайль поделилась снимком мамы в соцсетях.

«Она примерила его и с гордостью спросила меня: „Тебе нравится мой рождественский кардиган?“ Сначала я ничего не заметил и сказала: „О, да, очень мило“. Потом она спросила, что я думаю о рисунке, и я покатилась со смеху!», — написала 29-летняя Абигайль, добавив, что Кэролин была рада, что вовремя заметила подвох и не отправилась в этом свитере в школу. Однако покупкой она довольна и собирается носить ее дома и в гостях.

«А мне понадобилась минута, чтобы понять, в чем дело», «О, Боже, это так весело!», «Спасибо за то, что вызвали у меня смех», — писали в комментариях.





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