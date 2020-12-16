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Главный расследователь Bellingcat сделал признание насчет отравителей Навального

12:33 16 декабря 2020
Алексей Навальный

Расследователь Bellingcat" Христо Грозев, установивший имена сотрудников российских спецслужб, которые могут быть причастны к отравлению оппозиционера Алексея Навального, признал, что по поводу этих персон полной уверенности у команды нет.

Как пишет «Медуза», расследователь сказал, что «на сто процентов в этом пока не уверена даже команда Bellingcat», однако никаких «невинных объяснений» деятельности сотрудников ФСБ, связанной с Навальным, он не нашел.

По мнению Христо Грозева, «любой суд приговорит» подозреваемых в отравлении оппозиционного политика.

Напомним, что расследование по отравлению Алексея Навального проводили Bellingcat, портал The Insider, американский телеканал CNN и немецкий еженедельник Der Spiegel. Проанализировав базу данных авиапассажиров, летавших в августе из Москвы в Томск и Омск, и обратно, а также данных биллинга мобильных телефонов лиц, они вышли на лиц, которые которые вызывали подозрение.

Выяснилось, что агенты ФСБ начали тайно сопровождать Навального как минимум с 16 января 2017 года. Всего за период с 2017-го по 2020 год расследователи насчитали 37 поездок самолетом или поездом, когда члены группы тайно следовали за Алексеем.

Фото Алексея Навального из социальных сетей.

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