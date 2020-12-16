Пользователей сети «свело с ума» фото, на котором они пытались найти котенка, затаившегося на рождественской елке

Пользователи сети убедились в том, как трудно разыскать белого котенка на белой елке. Как пишет издание The Mirror, жительница британского города Ливерпуль Сара Нельсон Макгиннесс никак не могла отыскать своего 13-недельного котенка по кличке Мун («Луна»). Оказалось, что кошечка мастерски закамуфлировалась на рождественской елке, спрятавшись между белыми украшениями и покрытыми «инеем» ветками. 40-летняя Сара говорит, что лишь с трудом заметила на елке два внимательно следивших за нею глаза.

Снимком зверька на дереве женщина поделилась в соцсетях, предложив проверить свою внимательность. Пользователи говорят, что «сходили с ума», рассматривая фото и будучи не в состоянии обнаружить Мун в ее секретном убежище. И в итоге обращались к автору поста с просьбой указать, где же она.

По словам хозяйки, Мун часто залезает на дерево. Как предполагает Сара, котенку, вероятно, нравится это потому, что оттуда он может наблюдать за всеми, а его не видит никто.

Фото Daily Mirror/Facebook

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