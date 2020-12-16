Американец, убивший жену и свояченицу, чтобы «спасти их от коронавируса», сел пожизненно

В американском штате Висконсин к пожизненному пребыванию в психиатрической лечебнице приговорен 36-летний Адам Рот. Как сообщает Journal Sentinel, Рот убил свою жену и свояченицу, чтобы, как он утверждает, «спасти их от коронавируса».

Страдающий душевным расстройством Адам, у которого боязнь пандемии превратилась в манию, в марте этого года напал с ножом на свою 34-летнюю жену Доминик, когда они вместе обедали на кухне. Мать и сестры женщины Джилейн, Дезире и Дейдре пришли к ней на помощь, умоляя Адама остановиться. Однако он набросился и на них.

В итоге Доминик и 26-летняя свояченица Рота Дейдре погибли. 62-летняя теща Рота Джилейн и 36-летняя свояченица Дезире получили серьезные ранения. Адам также зарезал домашнего любимца — собаку.

Мужчину признали невменяемым и опасным для общества. Поэтому остаток жизни ему предстоит провести под замком.

Фото Metro

216

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter