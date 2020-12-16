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Мир

Том Круз сорвался на подчиненных из-за ковида – в сеть слили запись

10:20 16 декабря 2020
Том Круз

Известный голливудский актер Том Круз, занятый в съемках «Миссия: Невыполнима 7», очень дорожит возможностью работать даже во время пандемии, поэтому строго следит за соблюдением мер безопасности.

Недавно он не смог воздержаться от нецензурной лексики, говоря о разгильдяйстве подчиненных, которое привело к заражению 12 человек на съемочной площадке в Италии.

И хотя работа над фильмом спустя две недели возобновилась в Великобритании, члены съемочной команды, похоже, не учли прежние ошибки и попали под разнос Круза.

Видео «воспитательного» процесса попало в сеть.

Релиз «Миссии» запланирован на 19 ноября 2021 года.

А в начале сентября Круз самостоятельно исполнил новый опасный трюк на съемках в Норвегии. Разогнавшись по трамплину на мотоцикле, Том прыгнул со скалы. Мотоцикл разбился вдребезги, а 58-летний Круз после свободного полета в воздухе раскрыл парашют и благополучно приземлился.

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