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Мир

«Обнаруженная» дочь Путина «пожаловалась» на жизнь

10:10 16 декабря 2020
Лиза Кривоногих

Предполагаемая дочь российского президента Владимира Путина и его давней подруги Светланы Кривоногих, которая в соцсетях называет себя Луизой Розовой, опубликовала несколько постов, которые иллюстрируют ее жизнь.

Так, в сториз в Instagram девушки (предположительно Лизы Кривоногих) фотография книги авторства Дмитрия Галковского «Бесконечный тупик» подписана комментарием: «Моя жизнь».

Также она разместила несколько отрывков из фильма «Собачье сердце», где Шариков рассказывает профессору Преображенскому о прочтении им переписки Энгельса с Каутским, заявляя, что не согласен с ними и что нужно «все забрать и поделить». Эти отрывки сопровождаются комментарием: «Я посреди тусовки в три часа ночи».

На странички девушки практически нет ее фото с открытым лицом. Чаще всего она публикует там фотографии с брендовыми вещами.

Фото Луизы Розовой из социальных сетей.

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