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Во время шестичасовой операции на мозге девятилетняя девочка оставалась в сознании и играла на пианино

19:22 15 декабря 2020
Девочка играет во время операции

Девятилетняя девочка Саумия из индийского города Гвалиор перенесла шестичасовую операцию по удалению опухоли головного мозга. Все это время маленькая пациентка оставалась в полном сознании: хирургическое вмешательство проводили под местным наркозом.

Как сообщает India.com, чтобы не скучать и как-то отвлекаться от происходящего, ребенок играл на пианино и в видеоигры. А врачи в это время делали свою работу. Никакой боли Саумия при этом не испытывала.

Врач Института медицинских исследований Абхишек Чохан рассказал, что, сохраняя сознание девочке, можно было отслеживать ее реакцию, постоянно проверяя, все ли с ней в порядке.

Саумия стала первым в мире ребенком, который перенес подобную операцию без общей анестезии.


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