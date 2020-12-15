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Британцы высказались, кого хотят видеть будущим монархом — результаты шокировали дворец

18:55 15 декабря 2020
Королева Елизавета с членами семьи

Как пишет издание Daily Express, британская аналитическая компания YouGov провела опрос среди жителей страны и выяснила, кого бы они хотели видеть следующим монархом.

Как оказалось, после королевы Елизаветы II ее подданные желают видеть своим королем не нынешнего наследника престола принца Уэльского Чарльза, а его старшего сына — принца Уильяма, который идет в очереди на трон вторым.

За Уильяма отдали голоса 40% опрошенных. За Чарльза — всего 32%. За последние пять месяцев популярность 38-летнего Уильяма возросла на два процента, в то время как популярность 72-летнего Чарльза снизилась на пять. Как предполагает YouGov, это может быть обусловлено влиянием телесериала Netflix «Корона», где не самым лестным для принца образом изображаются его отношения с первой женой принцессой Дианой. После начала нового сезона в адрес Чарльза и его второй жены Камиллы (с которой он в свое время изменял Диане) посыпались оскорбления — так что супруги даже были вынуждены отключить комментарии на своих социальных страницах в соцсетях. При этом эксперты говорят, что сериал довольно далек от реальности.

Между тем 14% британцев высказались за то, чтобы вообще отказаться от монархии после смерти королевы. Остальные не определились с выбором.

Во дворце, где корону прочат Чарльзу, обеспокоены такими результатами. В последнее время снова вспыхнули слухи о том, что королева Елизавета может сделать своего старшего сына регентом и уйти на покой после того, как ей исполнится 95 лет в будущем году.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», королева Елизавета впервые за девять месяцев появилась на публике с принцами Чарльзом, Уильямом и Кейт Миддлтон.

Фото Twitter

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