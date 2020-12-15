«Выполнял желания своих жертв»: серийного убийцу в Японии приговорили к смерти

В Японии вынесли приговор «убийце из Twitter», обвиняемому в смерти девяти человек. 30-летний Такахиро Сираиси приговорен к смертной казни. Об этом сообщает Japan Times.

У всех жертв японца была одна общая черта. Незадолго до смерти все они публиковали в Twitter сообщения, что больше не видят в жизни цели и хотели бы покончить со своим бессмысленным существованием. Именно на этом факте подстроили защиту адвокаты Сираиси: дескать, их клиент убивал не со зла, а лишь выполнял последнее желание людей.

У обвинителей были свои доводы. Экспертиза показала, что жертвы перед смертью оказывали сопротивление. Защитники пытались возражать и ссылались на присущий каждому человеку инстинкт самосохранения. Но судья встал на сторону обвинения. Согласно вердикту суда, в данном случае важно лишь то, что жертвы были задушены обвиняемым, а добровольно или нет — значения не имеет.

Сираиси был признан виновным в убийстве восьми женщин и одного мужчины. Преступления совершались в период с августа по октябрь 2017 года на квартире у обвиняемого в городе Дзама (префектура Канагава). Самой младшей жертве было 15 лет, самой старшей — 26.

Впервые на след «убийцы из Twitter» полиция вышла в октябре 2017 года. Тогда велись поиски молодой женщины, ушедшей из дому, а перед этим написавшей в Twitter о поиске партнера для совместного ухода из жизни. Когда полиция пришла с обыском в квартиру Сираиси, там были обнаружены расчлененные и замороженные тела девяти человек. Останки своих жертв мужчина прятал в холодильных камерах и сумках-холодильниках.

Фото pixabay.com

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