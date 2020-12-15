Бывшая жена Романа Абрамовича снова беременна

Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича снова беременна. Как сообщает издание Page Six, 39-летняя Даша Жукова и ее новый 35-летний муж Ставрос Ниаркос III ждут своего первого общего ребенка.

Дарья и Ставрос, внук и один из наследников знаменитого греческого миллиардера-судовладельца Ставроса Ниаркоса, поженились в январе этого года на швейцарском лыжном курорте Санкт-Мориц. На свадьбы было около 300 гостей — в том числе внучка британской королевы принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци (в июле эта пара сама сочеталась браком), дочь принцессы Монако Шарлотта Казираги, кинозвезды Орландо Блум, Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Лив Тайлер, супермодель Карли Клосс, дизайнер Стелла Маккартни, дочь Дональда Трампа Иванка и другие знаменитости.

Дарья, которая родилась в семье бизнесмена Александра Жукова, является дизайнером, предпринимателем и основателем музея современного искусства «Гараж» в Москве. Она была была третьей женой Абрамовича. Они расстались в 2017 году, прожив вместе десять лет. От этого брака у нее есть двое детей — 11-летний сын Аарон Александр и семилетняя дочь Лея. После развода женщина, не считая алиментов, получила от мужа недвижимость, общая стоимость которой составляет 92 миллиона долларов.

У самого Абрамовича помимо детей от Жуковой есть также пятеро отпрысков от второй супруги Ирины.

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