Жена шоумена Воли заменила в рекламе модель, брошенную за решетку в Беларуси

Белорусская компания, занимающаяся производством женских колготок, пригласила рекламировать свою продукцию супругу российского шоумена Павла Воли — гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву.

В то время как прежняя модель Ольга Хижинкова, по информации «Белорусского партизана», уже более месяца находится в СИЗО — девушку задержали за участие в массовых акциях протеста, которые не прекращаются в Беларуси с августа этого года.

«Странно заменять Ольгу Хижинкову именно сейчас, когда ее в очередной раз не выпустили, когда у белорусов сердца разрываются из-за этой ситуации», — написала в комментариях к посту компании в Instagram одна из интернет-пользовательниц.

Люди, комментирующие «новое лицо и ноги» компании, критикуют ее руководство и возмущаются отсутствием поддержки Хижинковой, а также обещают больше не покупать продукцию ранее любимого бренда.

Сама Хижинкова «засветилась» в сети последний раз еще 5 ноября — она писала об инклюзивном кафе. А за несколько дней до этого девушка опубликовала фотографию с акции протеста, на которой она стоит с бело-красно-белым флагом.

Ранее Утяшева опубликовала в сети видеоролики, на которых она вместе с мужем собирается на светское мероприятие. Ляйсан надела черный латексный костюм, а Павел Воля назвал ее «супергероем женщиной-клеенкой».

Фото Ляйсян Утяшевой со странички компании-производителя в соцсетях.

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