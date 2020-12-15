Горячее фото дочери Барака Обамы вызвало споры в сети

В соцсети Twitter распространилось фото, на котором как утверждают, изображена младшая дочь 44-го президента США Барака Обамы. 19-летняя Саша (полное ее имя Наташа) позирует в укороченном топе, из- под которого выглядывает татуировка, и в трусах от бикини, поверх которых повязан саронг.

Как пишет Daily Mail, некоторые усомнились в том, что эта девушка — действительно Саша Обама. И подозревают, что это лишь ее двойник. В сети разгорелась настоящая дискуссия по этому поводу. «Она выглядит чересчур дешево. Это не Саша», «Неплохая попытка, двойник», — писали одни.

Однако другие, помимо несомненного сходства, указывают на то, что на шее модели на фото висит ожерелье, в котором ранее Саша появлялась в видео, опубликованных ранее на TikTok, и где ее личность не вызывала никаких сомнений.

Независимо от того, является ли девушка на фотографии Сашей или нет, многие люди, включая британскую актрису Джамилу Джамиль, встали на защиту дочери Барака и Мишель Обамы.

«О, заткнитесь насчет Саши Обамы. Она молода, свободна и никому не причиняет вреда. Перестаньте вести себя так, будто это делает президент Соединенных Штатов… Она выглядит счастливой и заслуживает того, чтобы расти, выражая себя и весело проводя время», — написала Джамиль.

А кто-то усмотрел в нападках на девушку расизм: «Похоже, некоторые отвратительные белые люди бесятся от того, что Саша Обама сексуальна и молода?».

Ранее стало вирусным опубликованное в TikTok видео с участием Саши, которая является студенткой Университета Мичигана. В ролике мисс Обама танцует с друзьями. Однако компанию раскритиковали за отсутствие защитных масок и социальной дистанции.

Sasha Obama and friends living life large. pic.twitter.com/egeAcMWYNR — Mark (@xxxRESISTxxx) December 2, 2020

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