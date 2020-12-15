Железная промежность: 65-летний мастер кунг-фу выдерживает удары в пах 40-килограммовым бревном

65-летний мастер кунг-фу Ван Лютай демонстрирует чудеса боевого искусства. Как сообщает издание The Paper, он уже давно практикует технику под названием «железная промежность». Так, он способен, не поморщившись, выдержать многократные удары в пах раскачивающимся 40-килограммовым бревном длиной два метра — без видимого ущерба для здоровья.

Лютай, у которого двое детей, говорит, что при правильном подходе эта техника не вредит способностям мужчины к деторождению. По его словам, заниматься ею можно только под руководством мастера, знающего древние секреты.

Урологи не рекомендуют повторять такое дома.

Мастера кунг-фу часто практикуют также другие техники — «железное горло», «железная спина», «железная голова». Но «железная промежность» — самая редкая из «специальностей».

Ван Лютай является куратором Музея боевых искусств в деревне близ китайского города Лоян.





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