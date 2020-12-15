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Мир

Путин поздравил Байдена с победой

9:45 15 декабря 2020
путин

В Кремле наконец решились поздравить Джо Байдена с победой на выборах президента США. Путин долго тянул с признанием итогов американских выборов и лишь 15 декабря отправил поздравительную телеграмму. Случилось это после заседания коллегии выборщиков в США, где Байден получил 306 голосов выборщиков, а его соперник Дональд Трамп — только 232 голоса.

В телеграмме Байдену Путин подчеркнул, что хотел бы равноправного российско-американского сотрудничества, и намекает, что готов к взаимодействию и контактам.

Напомним, выборы в США состоялись еще 3 ноября. Первым лидером иностранного государства, признавшим победу Байдена, стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он поздравил Байдена еще 7 ноября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к поздравлениям.

Ожидается, что Джо Байден вступит в должность 20 января 2021 года. До этого времени новоизбранному президенту предстоит определиться с распределением всех постов в своей администрации.

Фото kremlin.ru

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