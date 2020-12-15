Собака стала звездой сети благодаря сходству с Бэтменом

Пес по кличке Энцо породы немецкий дог стал звездой Instagram благодаря сходству с героем комиксов и многочисленных фильмов Бэтменом. Его уши точь-в-точь напоминают те, что украшают шлем Человека — Летучей Мыши.

Черный, как смоль, Энцо, которому еще только 20 месяцев, также впечатляет своими размерами.

Хозяева пса Дэнни Лемей и Стефани Годин проживают в канадском Квебеке. Они завели Энцо собственную страницу в Instagram, где у него уже больше 31 тысячи подписчиков. Дэнни говорит, что Энцо выглядит грозным, но на самом он вовсе не агрессивен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что родившаяся «в очках» собака прославилась в сети.

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