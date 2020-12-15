27.76 / 28.01 33.55 / 33.97
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Собака стала звездой сети благодаря сходству с Бэтменом

9:37 15 декабря 2020
Дог Энцо

Пес по кличке Энцо породы немецкий дог стал звездой Instagram благодаря сходству с героем комиксов и многочисленных фильмов Бэтменом. Его уши точь-в-точь напоминают те, что украшают шлем Человека — Летучей Мыши.

Черный, как смоль, Энцо, которому еще только 20 месяцев, также впечатляет своими размерами.

Хозяева пса Дэнни Лемей и Стефани Годин проживают в канадском Квебеке. Они завели Энцо собственную страницу в Instagram, где у него уже больше 31 тысячи подписчиков. Дэнни говорит, что Энцо выглядит грозным, но на самом он вовсе не агрессивен.

 

Ранее «ФАКТЫ» писали, что родившаяся «в очках» собака прославилась в сети.

166

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Пресняков с сыном

«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

Maruv

«Бедняга, постоянно в одних трусах»: Maruv высмеяли за однотипные наряды

Алина Гросу

Между Алиной Гросу и Ириной Федишин разгорелся скандал из-за плагиата

Олег Винник

"Превращается в насмешку": Олег Винник смутил людей как "рокер"

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер