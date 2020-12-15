Армения и Азербайджан обменялись пленными по принципу "всех на всех"

В понедельник, 14 декабря, Азербайджан и Армения произвели обмен военнопленными по принципу «всех на всех». Контроль за процедурой осуществлял командующий группировкой миротворцев России в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Он утверждает, что все прошло в соответствии «с трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года».

Вице-премьер Армении Тигран Авинян написал в Facebook: «В Армению при посредничестве российских миротворцев возвращены 44 наших соотечественника». Их доставили на аэродром Эребуни самолетом ВКС России. Авинян подчеркнул, что домой вернулись те армяне, «пленение которых подтверждено Азербайджаном и Красным крестом». При этом продолжается процесс выявления и возвращения остальных пленных.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана также подтвердила факт обмена. В Баку тот же российский самолет доставил 12 человек и передал их в руки компетентных органов республики. Освобожденные находятся теперь в карантине в связи с пандемией коронавируса. После его завершения они смогут вернуться к своим семьям.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил о том, что это только начало процесса обмена пленными. По его данным, на начало декабря азербайджанская сторона удерживала около 60 армянских военнопленных и еще 40 гражданских лиц. Следовательно, 14 декабря было возвращено менее половины.

В Баку тоже говорят о том, что процесс обмена до конца не завершен. По данным госкомиссии Азербайджана, Армения по состоянию на 1 декабря удерживала 871 гражданина Азербайджана, в том числе 604 военнослужащих и 267 гражданских лиц.

Тем временем служба безопасности непризнанной НКР (Нагорно-Карабахская республика) сообщает о возобновлении боев, обвиняя в этом азербайджанских военных. Якобы 14 декабря они захватили 10 новых пленных в селе Хин Тахер.

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