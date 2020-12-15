Раскрыта тайна «самого одинокого дома» на необитаемом острове у берегов Исландии

За последние дни соцсети облетели фотографии, на которых изображен «самый одинокий дом в мире». Он находится на маленьком острове Эллидаэй близ южных берегов Исландии — в составе архипеллага Вестманнаэйяр.

Пользователи интернета были очарованы романтикой и уединенностью этого места. Высказывались мнения, что это жилище идеально подходит для того, чтобы пересидеть здесь пандемию коронавируса или зомби-апокалипсис. Однако кто и для чего построил здесь дом оставалось загадкой. Некоторые считали, что тут проживает некий религиозный отшельник, а другие приписывали недвижимость эксцентричной исландской певице Бьорк.

Однако, как пишет издание Daily Star, на деле все оказалось прозаичнее. В 1950-х годах дом был построен Охотничьей ассоциацией Эллидаэйя. И сюда запрещен доступ всем, кроме членов охотничьего клуба.

В доме отсутствует электричество и водопровод. Но зато есть сауна, питаемая от системы сбора дождевой воды. К тому же живописные виды, открывающиеся с острова, позволяют примириться со всеми бытовыми неудобствами.

Сам остров необитаем уже почти 100 лет. Несколько семей проживали здесь еще с XVIII века, но последние обитатели покинули остров в 1930-х годах. Хотя здесь нет людей, но зато во множестве водятся птицы тупики — на которых, собственно, и охотятся те, кто останавливается в доме.

В настоящее время остров внесен в список заповедников и охраняемых территорий, поскольку он является местом гнездования буревестников и других морских птиц.

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