Трамп проиграл: коллегия выборщиков проголосовала за Байдена

В понедельник, 14 декабря, в США состоялось заседание коллегии выборщиков. Представители всех 50 американских штатов и Федерального округа Колумбия официально выбрали нового президента страны, исходя из результатов голосования 3 ноября в своих штатах. Как и ожидалось, победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он получил 306 голосов выборщиков. Дональд Трамп набрал только 232 голоса.

Важно, что выборщики из шести штатов, результаты голосования в которых республиканцы пытались оспорить в судах, тоже поддержали Байдена. Он получил от Аризоны 11 голосов, от Висконсина — 10, от Джорджии — 16, от Мичигана — 16, от Невады — 6, от Пенсильвании — 20.

После того, как стали известны результаты заседания коллегии выборщиков. Байден выступил с речью. «Теперь пришло время перевернуть страницу, объединиться и начать выздоровление. В этой борьбе за душу Америки демократия восторжествовала… Безупречность институтов выборов осталась непоколебимой», — подчеркнул избранный президент США.

Трамп по своей привычке отреагировал на решение коллегии в Twitter. «Вау. Этот отчет показывает массовое мошенничество. Результаты выборов изменены!» — написал он. В подтверждение этих слов Трамп сослался на публикацию в издании The Detroit Free Press, в которой без каких-либо доказательств утверждается, что ряд бюллетеней, присланных по почте, были испорчены.

Трамп продолжает настаивать на том, что во время выборов имели место массовые фальсификации, хотя уже все компетентные органы опровергли эти заявления — от Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) до офиса генерального прокурора США.

Выборщики подписали все сертификаты и направили эти бумаги председателю Сената Конгресса США, государственным секретарям всех штатов и старшим окружным судьям, а также в Национальное управление архивов и документации США.

Официальные результаты голосования коллегии выборщиков 6 января 2021 года должен утвердить новый состав Конгресса на заседании обеих палат. Избранный президент должен вступить в должность 20 января. По традиции инаугурация пройдет на ступенях Капитолия в Вашингтоне. До указанной даты Джо Байден и Камала Харрис должны определиться с распределением всех постов в будущей президентской администрации.

Фото Getty Images

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