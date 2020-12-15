Кейт Миддлтон снова станет тетей

Герцогиня Кембриджская, которая недавно посетила театр вместе с мужем и тремя детьми, скоро снова станет тетей. Младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа ждет второго ребенка. У 37-летней Пиппы и ее 45-летнего мужа Джеймса Мэттьюса (бизнесмена-мультимиллионера и бывшего гонщика), сыгравших свадьбу в мае 2017 года, уже есть двухлетний сын Артур.

«Пиппа и Джеймс в восторге. Фантастическая новость в этот трудный год. Вся семья радуется», — сообщил близкий к Миддлтонам источник изданию Page Six.

Дети Кейт и принца Уильяма, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи, с нетерпением ждут рождения еще одного двоюродного брата.

Пиппа — средний ребенок Майкла и Кэрол Миддлтон. Младший в семье — Джеймс Миддлтон,. В октябре прошлого года объявил о своей помолвке с Ализе Тевене, но из-за пандемии коронавируса пара уже несколько раз откладывала свадьбу.

В 2021 году первенца ожидает также кузина принца Уильяма принцесса Евгения. А еще одна внучка британской королевы Елизаветы, Зара Тиндолл, беременна третьим ребенком. Третьего ребенка ждут также принц и принцесс Швеции — Карл Филипп и София.

У жены принца Гарри Меган Маркл в июле случился выкидыш.

Пиппа Миддлтон была беременной первенцем на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

Ранее «ФАКТЫ» писали — Рождественская открытка принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми появилась в сети.

Фото PA/Rex/Daily Mail

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