Дистанцию нужно соблюдать: ВОЗ разъяснила детям, как им общаться с Санта-Клаусом

Эпидемия COVID-19 установила новые правила общения с Санта-Клаусом, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами. Даже в дни рождественско-новогодних праздников детям и их родителям нужно помнить о социальной дистанции. Как сообщает The Guardian, об этом заявила представительница Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

Иммунолог ВОЗ настаивает: ни праздник Рождества, ни отмечания Нового года не отменяются, но определенные меры предосторожности понадобятся. Так, в регионах, где все еще активно распространяется инфекция, праздники лучше провести лишь с самыми близкими, не собирая всех друзей и дальних родственников. Все это подождет до окончания пандемии.

Отвечая на полушутливый вопрос о том, каковы шансы у Санта-Клауса подхватить коронавирус, доктор Ван Керкхове не растерялась. Она предложила донести до детей, что у Санта-Клауса иммунитет против COVID-19, а вот малышам стоит поберечься.

«Очень важно, чтобы все малыши мира понимали, что нужно строго соблюдать социальную дистанцию и от Санта-Клауса, и от других детей», — объяснила иммунолог. Младшему поколению стоит пораньше лечь спать на Рождество и не волноваться по поводу подарков — взрослые договорятся, чтобы карантин не помешал Санта-Клаусу выполнить свою работу.

Напомним, к Рождеству в Великобритании сняли социальную рекламу с Санта-Клаусом. По сюжету пожилой бородатый мужчина попадает в реанимацию из-за коронавируса. Врачи и медсестры спасают пациента, но только придя домой понимают, кого именно им пришлось лечить.

Фото pixabay.com

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