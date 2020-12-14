Британцев разозлила социальная реклама с тяжелобольным Санта-Клаусом в реанимации

Ассоциация благотворительных организаций Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) выпустила рождественский рекламный ролик, который разозлил многих британцев. В видео некий заразившийся коронавирусом пожилой бородатый мужчина попадает в реанимацию. Врачи и медсестры, прилагая большие усилия, спасают его. Поправляющийся пациент лежит на койке, отвечая на многочисленные письма. В конце ролика он выписывается, а одна из медсестер приходит домой к рождественской елке и читает прилагающуюся к подарку записку: «Спасибо за то, что вы сделали для нас всех. Санта». После чего понимает, что они лечили Санта-Клауса.

Как пишет Business Insider, ролик под названием «Подарок», опубликованный на YouTube, подвергли критике пользователи сети, отметив, что вид Санта-Клауса в реанимационной палате в кислородной маске может расстроить детей и испортить им праздники — а в этом году малышам, как и всем, пришлось несладко.

«Абсолютно отвратительно. Ужасная ошибка. Как будто дети и без этого мало пережили. Позор вам!», «Кто-то подумал, что это хорошая идея. Гарантировано до смерти перепугает детей, если они это увидят», «Сколько детей будут доведены до слез при мысли, что Санта-Клаус умрет» — писали в комментариях.

После этого ролик удалили. А в Национальной службе здравоохранения Великобритании извинились, хотя и отметили, что видео снималось не для детей. И что его не показывали по телевидению.

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