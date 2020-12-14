Знакомый предполагаемой дочери Путина якобы увидел ее настоящего папу

Российские журналисты выпустили расследование о Лизе Кривоногих, которую СМИ называют дочерью президента РФ Владимира Путина. Об этом на своем YouTube-канале рассказал проект «Женщины сверху».

Светлане Кривоногих, матери Лизы, приписывают давний роман с Путиным. Журналисты исходили из того, что пользовательница Instagram «Луиза Розова В» — это Лиза Кривоногих. На основании открытых данных был составлен портрет представительницы золотой молодежи Петербурга.

При этом приятель девушки Александр Фирсов выразил сомнения в том, что Путин — ее отец.

«Я не думаю, что при условиях жизни в семье Путина можно остаться в творчестве, а она активно фоткается с мамой, то есть это открытые данные, это открытые лица. По моему, я даже видел ВКонтакте то ли ее папу, то ли дядю, и он был как раз-таки критичен к политике Путина», — сказал Фирсов.

Ранее журналисты отыскали аккаунты Лизы Кривоногих в соцсетях.

Фото: Instagram / Луиза Розова В

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