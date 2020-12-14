Внучку королевы Елизаветы принцессу Беатрис раскритиковали за нарушение «коронавирусных» правил

Внучку британской королевы Елизаветы II остро раскритиковали за нарушение введенных правительством «коронавирусных» правил. 32-летнюю принцессу Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли Моцци, которые сыграли свадьбу в июле, засекли в лондонском ресторане Isabel в компании четырех друзей. При этом в столице страны сейчас запрещено собираться в помещениях людям, которые не проживают вместе. На улице разрешается собираться группами до шести человек.

Как сообщает издание The Sun, источник во дворце утверждает, что это была допускаемая правилами «рабочая встреча». Однако присутствовавшие свидетели говорят, что ничего общего с работой это явно не имело — на столике стояли бутылки с алкоголем более, чем на две тысячи долларов, а принцесса и ее знакомые, которые были без масок, смеялись и наслаждались светской беседой.

Менеджер ресторана заявил, что их заведение выполняет все правила, но прибавил, что они все же «не полиция», чтобы задавать людям вопросы о совместном проживании.

«Я не мог поверить своим глазам. Беа могла мы подавать лучший пример. Уж если члены королевской семьи не выполняют правил, то что уж говорить об остальных», — заявил изданию один из ужинавших в ресторане в тот же вечер.

Позже один из четырех приятелей Беатрис, норвежец Петер Дандас, опубликовал снимок с ней у себя в Instagram. Они позируют в масках, но не соблюдают никакой положенной дистанции, прижавшись друг к другу.

Беатрис, дочь среднего сына королевы принца Эндрю, не выполняет официальных королевских обязанностей. Она работает «вице-президентом по партнерству и стратегии» в американской компании-разработчика программного обеспечения Afiniti.

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Фото The Sun/Instagram/PA

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