Российские хакеры несколько месяцев имели доступ к компьютерам федеральных ведомств США

В воскресенье, 13 декабря, сразу несколько американских изданий сообщили о том, что российским хакерам удалось взломать компьютерные системы Министерства финансов и Министерства торговли США. В течение нескольких месяцев кибер-взломщики могли отслеживать всю переписку сотрудников указанных федеральных ведомств.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Эллиот был вынужден официально признать факт взлома. «Мы предпринимаем все необходимые шаги для выявления и устранения любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией», — заявил он.

Газета The Washington Post сообщает, что взлом организовали хакеры из группы, известной, как APT29 или Cozy Bear. Американское разведсообщество уверено, что в эту группу входят офицеры российской военной разведки, которые выполняют приказы государства.

Агентство Reuters уточняет, что несанкционированный доступ к серверам министерств хакеры получили, взломав офисный пакет Microsoft Office 365, который был установлен на рабочих компьютерах Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA), входящего в состав Министерства торговли США.

Посольство России в США заявило, что Москва «не проводит „наступательных“ операций в виртуальной среде». В связи с этим утверждения американских СМИ являются безосновательными.

Вашингтон пока ничего не сообщает о характере нанесенного российскими хакерами ущерба. Известно лишь, что Совет национальной безопасности США провел в минувший уик-энд экстренное заседание в связи с атакой.

Министерство торговли США также официально подтвердило телекомпании NBC факт взлома. В ведомстве заявили, что расследование инцидента проводит ФБР. Ему помогает Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) в составе Министерства внутренней безопасности США.

СМИ тем временем сообщают, что хакеры могли похитить данные о правительственных стратегиях в области интернета.

The Washington Post напоминает, что Cozy Bear уже не в первый раз осуществляет атаки на американские федеральные учреждения. В годы правления Барака Обамы хакеры из данной группы взламывали серверы Государственного департамента США и Белого дома. Обама отнесся к этому очень серьезно. А вот Дональд Трамп занят сегодня вовсе не проблемами национальной безопасности, а тем, что мстит высокопоставленным чиновникам, которые отвергли его обвинения в фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. Кстати, одной из жертв этой мести стал глава CISA Кристофер Кребс. Трамп отправил его в отставку 17 ноября. Ведомство Кребса занималось обеспечением безопасности избирательной системы страны. Кристофер одним из первых публично заявил, что подтасовка бюллетеней, присланных избирателями по почте, невозможна.

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